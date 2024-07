Euro 2024 non è lo spettacolo che tutti si aspettavano | giocatori stanchi e poco brillanti Faz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) “Il sistema è malato, chi gioca a calcio ai massimi livelli non ha più modo di riposare“. Lo denuncia la Faz che scrive comenon è lochesiche lamentano di essere senza energie e partite che ciondolano da una parte all’altra del campo, esclusi alcuni sprint nei momenti clou. “Florian Wirtz non è mica un Maggiolino Volkswagen che corre, corre e corre“. “Questo torneo non è uno. Non c’è più la forza per fare di più, soprattutto nelle squadre di punta. Dopo la partita contro la Slovenia, Jude Bellingham si è lamentato di essere “morto” perché non aveva più benzina nel suo serbatoio“., Copa America, Olimpiadi, campionati nazionali: icome criceti sulla ruota Che non esistono più pause per recuperare, “lo sappiamo da anni, ma la situazione peggiora sempre di più”.