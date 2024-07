Cau chiuso nel weekend così non va L’Ausl | Assistenza sempre garantita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) "In base a segnalazioni che ci giungono dai cittadini e dai nostri referenti in Appennino, nel fine settimana il Cau di Fanano risultae i turisti che hanno bisogno di un medico devono rivolgersi al numero della ex guardia medica". È il consigliere regionale di Rete Civica Simone Pelloni a sollevare il problema e annuncia un’interrogazione in Regione. "Sono passati appena sei mesi – spiega – da quandoannunciava in pompa magna l’apertura del Cau di Fanano. Oggi invece ci arrivano segnalazioni di chiusura del Cau nel fine settimana, proprio quando vi sono più turisti in Appennino. Davvero non basta pensare che sia sufficiente la presenza di una guardia medica, perché è esattamente questo scenario che il Cau avrebbe dovuto scongiurare".