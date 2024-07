L’attacco della Baraonda | La società è diventata una barzelletta nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) "Adesso basta". È questo il grido lanciato dallaBiancorossa attraverso un comunicato in cui il cuore del tifo biancorosso critica apertamente le scelte compiute dalla nuova proprietà di Ron Rowan, senza risparmiare critiche ai dirigenti italiani, con riferimento indiretto quanto chiaro a Massimo Capecchi ed Ettore Saracca, chiamandoli a prendersi le proprie responsabilità e a muoversi per salvaguardare il bene del club. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’ingaggio di Maverick Rowan che sembra essere in dirittura d’arrivo e sul quale c’è poco da dire, basta guardare il curriculum del giocatore. Si tratta dell’ultima scelta compiuta dal presidente Ron Rowan che da quando è entrato in carica ha fatto e disfatto a suo piacimento senza ascoltare nessuno.