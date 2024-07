Condizionatori la guida di Enea per risparmiare In Toscana lo usa il 40% delle famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 - Il 40,2%toscane è dotato di un sistema di climatizzazione estiva. Lo rivela un report dell’Istat relativo al 2021, che evidenzia come nel Centro Italia il 44,2%possieda, rispetto al 49,1% del Nord e al 51,2% del Sud. Durante i mesi estivi, i climatizzatori vengono utilizzati in media per sei ore e 17 minuti al giorno: tre ore nel pomeriggio, poco più di due ore durante la notte e circa un’ora al mattino. Gli impianti centralizzati o autonomi restano accesi più a lungo (sette ore e 11 minuti) rispetto aisingoli di solo raffreddamento (sei ore e sette minuti) o di riscaldamento/raffreddamento (sei ore e un minuto). Lecon almeno una persona anziana utilizzano i climatizzatori per quasi 30 minuti in meno rispetto alle altre.