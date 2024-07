Colle Romito Leoni FI | Finalmente se n’è parlato in Commissione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 luglio 2024) Ardea, 6 luglio 2024 – “Nella seduta dellaGaranzia e Controllo riunita venerdì 5 luglio scorso si è discusso del punto portato che avevo richiesto di esaminare: l’esposto inviato dal Comitato di Quartieree, soprattutto, della strana procedura di affidamento della manutenzione delle aree verdi tra il Comune e il consorzio di“. E’ quanto si legge in un comunicato di Eleonora, capogruppo di Forza Italia ad Ardea. “In breve: nel 2019 il lottizzatore della zona di Edile il rappresentante del Comune di Ardea stipulano un atto notarile – notaio Andrea Mosca – con cui vengono cedute all’Ente comunale le aree a verde della lottizzazione come previsto dall’atto d’obbligo del 2004. Fin qui, tutto normale se non fosse che nell’atto compare il presidente del consorzio“.