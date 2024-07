Buongiorno l’Inter ci ha provato veramente ma ha prevalso la voglia di lavorare con Conte La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)ci hama haladicon(La) Ecco cosa scrive Buccheri sul giornale torinese e di conseguenza molto vicino al Torino. Al Toro andranno 35 milioni di euro più cinque di bonus, all’illusione, durata una notte, di poter mettere in campo un piano tanto inatteso quanto efficace nelle intenzioni nerazzurre: sul tavolo, una possibile offerta più bassa – circa 20 milioni -, ma anche il nome di Tanner Tessmann, centrocampista americano del Venezia che sarebbe potuto arrivare in granata via Milano e che in granata avrebbe ritrovato il maestro Vanoli in panchina. Tutto possibile, tutto sfumato sul nascere: l’effettoha chiuso i giochi ancora prima che si riaprissero.