Gianfranco Pasquino a La7? Attimi di sconcerto | cosa spunta alle sue spalle | Guarda

(Di venerdì 5 luglio 2024) Buona pensione a lei. Altro che elezioni britanniche o ammucchiate francesi, qua c'è da festeggiare l'agognato ultimo giorno di lavoro dopo un'onorata carriera. Peccato che sia tutto falso. Una fake news, insomma, messa in circolo da una maliziosa, misteriosa manina. Momenti di gelo a Omnibus, su, quando una fin lì interlocutoria mattina di inizio luglio si trasforma all'improvviso e senza motivo apparente in uno squarcio alla Ionesco, una perla di teatro dell'assurdo che rivaleggia con i vertici dell'arte Novecentesca. Sono le otto e il talk condotto da Edgardo Gulotta affronta tematiche di politica estera assai impegnative, qualcuno potrebbe azzardare un tantino soporifere. Lo scontro tra il primo ministro conservatore britannico Sunak e il leader laburista Starmer, o quello in America tra Trump e Biden.