Beni culturali don Fantappiè lascia dopo 40 anni Al suo posto monsignor Scaccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Prato, 5 luglio 2024 – Per 40è stato il “custode" dell’enorme patrimonio costituito daidella Diocesi. Adesso, a 89, don Renzola guida dell’Ufficio; il parroco di San Luca alla Querce conserva la direzione scientifica dell’Archivio storico diocesano e della Biblioteca del Seminario. Il vescovo GiovNerbini ha nominato come nuovo direttore dell’UfficioDaniele, vicario generale della Diocesi, architetto e responsabile del settore edilizia di culto. La decisione di procedere a questo avvicendamento – spiega una nota diocesana – è dovuta a un naturale passaggio di consegne per motivi anagrafici, ma soprattutto alla nuova organizzazione dell’Ufficio– richiesta dalla Cei – che cessa di essere un organismo autonomo, con propria personalità giuridica, e torna in seno alla Curia, come gli altri uffici diocesani.