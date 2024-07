Al parco Novi Sad torna l’asta delle biciclette Info per difendersi dai furti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sabato, per tutta la mattina,alSadrecuperate con il laboratorio che fornisce consigli per evitare di farsele rubare e la possibilità di effettuare test drive con le cargo bike. Sarà attivo, inoltre, unpoint che forniràrmazioni sui metodi di lotta alla zanzara tigre e distribuirà gratuitamente prodotti larvicidi. L’iniziativa è promossa dal Musa-Multicentro salute e ambiente del Comune di Modena. Alle 9.30 si apre il laboratorio ’Come ti rubo la bici’ dimostrazione pratica per conoscere ie, quindi, attrezzarsi per evitarli. Dalle 10 alle 12, a cura della Ciclofficina Rimessa in movimento e in collaborazione con il Comitatissimo della Balorda di Carpi, iniziabici recuperate che prosegue fino a mezzogiorno o all’esaurimentobici in vendita che saranno in tutto una trentina.