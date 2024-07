Tragedia al mare donna morta dopo essere entrata in acqua | è intervenuta la Guardia costiera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una vera e propriaha scosso tutti i bagnanti che in quegli istanti erano intenti a godersi la giornata. Unaun bagno ine, nonostante i soccorsi siano intervenuti rapidamente sul posto, per la 62enne non c’è stato nulla da fare se non constatare l’avvenuto decesso. La notizia choc è arrivata nella mattinata di mercoledì 3 luglio. Laun bagno inera una turista di Roma, che aveva deciso di recarsi in vacanza in Sicilia. Mai avrebbe immaginato di perdere la vita in un modo così terribile ed inaspettato. Lacon i suoi marinai, è stata allertata da un bagnante ma il loro operato si è rivelato purtroppo vano. Leggi anche: Fulmine cade in spiaggia,una bambina di 13 anni davanti ai genitori: da cosa è stato attrattoun bagno in: è annegata a 62 anni Purtroppo lail bagno inha perso la vita per annegamento.