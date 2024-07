Salvione | Ecco l’obiettivo principale del Napoli Attacco? Idea Lukaku ma ADL ci ha abituato ai colpi di scena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il giornalistasi è soffermato sui possibilidi mercato delcon l’arrivo di Rafa Marin e l’acquisto di Buongiorno. Nella frenesia del calciomercato estivo, il giornalista Pasqualedel Corriere dello Sport ha gettato luce suldi mercato delsotto la guida di Antonio Conte., durante l’ultima trasmissione di “magazine live” su Radio Punto Zero, ha fatto il punto sulle trattative in corso che potrebbero definire il futuro della squadra partenopea. In particolare, il focus è stato su Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano sul quale ilha avanzato un’offerta di 5 milioni di euro, con un’estensione contrattuale di due anni. Nonostante l’interesse del club,sottolinea che Kvara non sembra incline alla cessione, ma ha rivelato che il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso un impegno deciso nei confronti di Antonio Conte: “Sono giorni cruciali per una risposta di Kvara.