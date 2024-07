Manduria Liceo De Sanctis Galilei Incontro il 5 luglio con l’autrice Lorenza Gentile

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoL’d’autore, realizzato dal“De” diin collaborazione con il Comune die la libreria Caforio-Ubik, vedrà la presentazione dell’ultimo libro di, Tutto il bello che ci aspetta (Feltrinelli, Milano 2024). L’evento conclusivo del progetto “Leggere Leggeri – Biblioteca Innovativa e Inclusiva” si terrà venerdì 52024 al Chiostro degli Agostiniani in corso XX settembre a, nata a Milano nel 1988 e cresciuta tra Firenze e Milano, è laureata in Arti dello Spettacolo alla Goldsmiths University di Londra e ha frequentato la scuola internazionale di Arti Drammatiche Jacques Lecoq di Parigi. Nel 2011 ha vissuto e lavorato nella celebre libreria parigina Shakespeare and Company, esperienza che ha ispirato il suo ultimo romanzo.