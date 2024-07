F1 GP Gran Bretagna 2024 Vasseur | Convinto che a Maranello sia stato fatto un buon lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “IlPremio diè uno degli appuntamenti più tradizionali del campionato insieme a quello d’Italia. La pista di Silverstone presenta curve da alta velocità che premiano le vetture e i piloti migliori. Sonoche ai nostri ingegneri abbiano lavorato bene, creando un pacchetto di aggiornamenti che ci ha dato maggior carico aerodinamico. Ora sta a noi riuscire a estrarre in pista dalla SF-24 il potenziale che sappiamo esserci”. Così il team principal della Ferrari, Frederic, in vista del prossimo GP del Mondiale di F1. A Silverstone si torna al formato standard, con tre sessioni di prove libere che “dovremo utilizzare per trovare un assetto che permetta di sfruttare le novità. Come ho detto anche a Imola, quando sono arrivati i primi upgrade, saper mettere a punto al meglio la vettura può valere tanto quanto il peso specifico delle nuove componenti.