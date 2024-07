Wimbledon 2024 Day 2 | l’Italtennis cala il tris di vittorie Djokovic torna in bellezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Tre successi per il tennis azzurro nel Day 2 del torneo di, caratterizzato dalle prime interruzioni di pioggia. Tra uno stop e l’altro – fortunatamente brevi – sono riusciti a portare a casa il proprio match Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Il carrarino ha faticato più del previsto contro il modesto Lestienne, rischiando persino di andare in svantaggio di due set. Ha invece annullato due set point nel secondo e, dopo aver vinto il tie-break, ha dominato terzo e quarto, invertendo il trend in un match che rischiava di complicarsi. L’azzurro sorride inoltre per l’eliminazione shock di Andrey Rublev, sconfitto a sorpresa da Comesana, che gli spiana la strada per gli ottavi di finale. Non si prospetta però una passeggiata di salute il cammino di Musetti, già a partire dal prossimo turno, dove sfiderà un derby tricolore Luciano Darderi.