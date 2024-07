Vincenzo caduto nel pozzo come è morto | l’esito dell’autopsia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono arrivati i risultatidel corpo diLantieri, il bambino di 10 anni che èdopo esserein unsituato in un appezzamento di terra a Palazzolo Acreide nel Siracusano. La tragedia ha sconvolto l’Italia intera. Le indagini sulla morte del bambino proseguono e al momento nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Cos’è successo aquel tragico pomeriggio? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Aereo precipita sull’autostrada: ci sono vittime Leggi anche: Saldi estivi 2024, quando iniziano: il calendario regione per regione L’incidente La tragedia si sarebbe consumata in un appezzamento di terreno dove si erano recati tutti i bambini che partecipavano a un campo estivo dell’Anffas, una cooperativa che si occupa di bimbi disabili.