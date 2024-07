Milan anche Chalobah tra i nomi trattati con il Chelsea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)o, 2 luglio 2024 –: intreccio continuo e in crescendo sul mercato. L'ultimo nome emerso è quello di Trevohche era già stato accostato, in gennaio, ai rossoneri, così come a Roma e Napoli. Difensore centrale, 192 centimetri di altezza, sotto contratto con il club inglese fino al 2028. La stagione diè stata condizionata da un lungo infortunio che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di campionato. È tornato in campo a febbraio e ha collezionato 13 partite di Premier, con un gol. Con ilè alla terza stagione consecutiva: 80 presenze 5 gol. In passato ha giocatoin Francia (Lorient). Nel mirino del, poi, restano il centrocampista 20enne Chukwuemeka e Lukaku: il centravanti è legato alda un contratto in scadenza nel 2026 e da una clausola rescissoria di circa 43 milioni (trattabili).