LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Curtis in finale nei 50 dorso! Bertoni e Valente avanti nei 200 sl! Attesa per le staffette veloci

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37: Queste le finaliste dei 50donne: Kinsman, Damborg, Komoroczy,, Carlos-Broc, Borstler, Silisteanu, Costa de Vicente 17.36: Sara Komoroczky vince la seconda semicon 24?43, secondo posto per Sara, non brillantissima al tocco, con 28?50. L’azzurra conquista comunque la, pur con un tempo peggiore rispetto a questa mattina. Settima Rossi con 29?08 17.34:e Rossi al via della seconda semidei 50: 1 POL Gabriela KROL 29.25 2 GRE Despoina PYRILI 29.01 3 GER Anna Maria BORSTLER 28.58 4 ITA Sara28.20 5 HUN Lora KOMOROCZY 28.46 6 ROU Daria-Mariuca SILISTEANU 28.87 7 ITA Greta ROSSI 29.18 8 ESP Estella Llum TONRATH NOLLGEN 29.30 17.33: La britannica Kinsmann vince la prima semicon 28?31 dalla danese Damborg con 28?37 e alla francese Carlos-Broc con 28?61 17.