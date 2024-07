La Regione Campania approva il Piano del Fabbisogno di personale dell’ASL Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon la Delibera di Giunta della, DGRC n. 306/2024, è statata la deliberazione del Direttore Generaledel 18 giugno 2024, che ridefinisce il reclutamento delper il triennio 2022-2024. Questo atto permetterà di dotare le nuove strutture, tra cui l’hospice di Cerreto Sannita e cinque ospedali di Comunità programmati e in parte già realizzati, oltre alle strutture Polifunzionali per la salute, di un adeguato numero dimedico-sanitario e professionale. In tal modo, saranno soddisfatte le esigenze di funzionalità, ottimizzando le risorse disponibili. Il Direttore Generale, dott. Gennaro Volpe, esprime gratitudine allaper il sostegno costante, concretizzatosi con l’zione di questo importante strumento di pianificazione.