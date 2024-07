La casentinese Laura Abenante vince il bronzo alla Open League di Roma

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 luglio 2024) Una medaglia diper l’Accademia Karate Casentinodi. La manifestazione ha riunito oltre milletrecento atleti da duecentosettantadue società che si sono confrontati sul tatamiricerca di punti utili per il ranking nazionale e, in questo contesto d’eccezione, è emersache ha conquistato il terzo posto nei -48kg della categoria Juniores. Classe 2007, laha dimostrato la preparazione tecnica e caratteriale per confrontarsi con alcune delle migliori coetanee della penisola e, nonostante un infortunio al piede, è riuscita ad andare avanti nel tabellone e a centrare i successi necessari per meritare un posto sul podio. Questa affermazione arricchisce un 2024 particolarmente positivo doveaveva già conquistato ilai Campionati Italiani Juniores e due medaglie di spessore internazionale (l’argento all’d’Italia di Riccione e ilKaratedi Padova), oltre ad essere stata convocata per il raduno della nazionale giovanile a Lignano Sabbiadoro e ad aver partecipato a due tappe della coppa del mondo giovanile nella spagnola La Coruña e nella croata Pore? dove ha sfidato l’attuale campionessa europea.