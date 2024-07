Il business dell' aperitivo serale Quanto vale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Gli italiani, anche in tempi di forte inflazione e carovita, sembrano poter rinunciare a tutto, ma non all’. A confermarequotidianamente vediamo nelle nostre città in bar e locali, sono i dati sulregistrati da TradeLab ed esporti nel corso’assemblea generale di Federvini. Ben 14 milioni di italiani organizzano aperitivi serali fuori casa soprattutto quando ci sonoe occasioni, come anniversari o compleanni, con il giro d’affari complessivo che si stanzia a 4,5 miliardi di euro. Ilin Italia Gli alti numeri delin Italia derivano sostanzialmente dal fatto che gli italiani cercano con questa attività ludico ricreativa un’opportunità di convivialità e socialità fuori dalle mura domestiche.