Wimbledon 2024 | Sara Errani cede a Linda Noskova al primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024)saluta subito il torneo di singolare a. La bolognese devere il passo alla numero 26 del seeding, la diciannovenne ceca, giocatrice dall’ottimo avvenire che in questa fattispecie si impone per 7-6(3) 6-1. I segnali lanciati dall’azzurra, ad ogni modo, sono buoni specialmente per quello che sarà un interessante torneo di doppio, al via mercoledì. Partenza molto buona dell’azzurra, che dopo ildi servizio tenuto a 15 riesce a creare difficoltà a, che quanto a precisione in questo inizio non è il massimo. Break immediato per, con il terzo game nel quale rischia di non concretizzare il vantaggio, ma alla fine ci riesce dopo un gioco piuttosto duro. Passato un altro game complesso, la ceca riesce a cominciare a essere precisa e profonda, strappando il servizio a 30 atrovando spesso gli ultimi centimetri.