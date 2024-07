Se ti metti con un altro uccido te e lui | il figlio del boss e le minacce alla madre di sua figlia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il clan De Martino gestisce varie attività criminali nell’area orientale di Napoli, in particolare nel quartiere Ponticelli. Il rampollo della famiglia camorristica, prima di finire in carcere, ha avuto una relazione con una donna che, invece, proviene da una famiglia senza alcun legame con la malavita. Dal loro rapporto è nata una bambina, che oggi ha 3 anni. La coppia si era separata quando lei ha scoperto che il suo compagno aveva una relazione con un’altra donna. Purtroppo, però, non è riuscita ad allontanarsi dfamiglia di lui, che ha continuato a perseguitarla. Sono scattati nove arresti dopo le indagini dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I cortei armati Tra gli atti documentati, i cortei armati per scortare i nonni paterni durante le visitenipotina,e percosse ai danni della donna per motivi futili come piccoli ritardi agli appuntamenti.