Offshore crisi di specialisti | Occorre aprire il mercato a lavoratori dall’estero

(Di lunedì 1 luglio 2024) La forte e strutturale carenza in Italia di manodopera e tecnici specializzati in tutti i settori di attività in cui operano le imprese Roca, è stata rilevata "con preoccupazione e con l’auspicio di immediate, chiare e praticabili nuove norme" dal consiglio direttivo dell’associazione di contrattisti e fornitori nel settoreriunitosi nei giorni scorsi nei locali della Camera di commercio dove ha sede. "È necessarioildel lavoro italiano a qualificatiesteri che nel pieno rispetto della legge italiana desiderino venire da noi. Il declino demografico è uno dei motivi della carenza di manodopera, con ripercussioni sul sistema industriale e sullo sviluppo delle imprese e richiede un apporto di risorse umane aggiuntive a quelle italiane".