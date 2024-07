Inter oggi l’annuncio del nuovo sponsor! I dettagli sull’accordo economico – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)comincia di fatto la nuova stagione dell’, con l’apertura del mercato e gli annunci importanti che arriveranno non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche sul fronte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, propriosarà annunciato ilmain– Con l’inizio della nuova stagione, l’annuncerà l’accordo con ildi maglia. Si tratta di Bettson, che garantirà un accordo da 30 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Dopo appena un anno di partnership con Paramount+, l’saluta il colosso dello streaming. L’accordo con Paramount+ era infatti previsto per una sola stagione, e ora la squadra campione d’Italia ha scelto di legarsi a Betsson, uno dei leader globali nel settore delle scommesse e giochi online.