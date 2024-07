Berrettini | Sono tornato ad amare la fatica Non mi riconoscevo più

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024) Oggi comincia il torneo di Wimbledon e Matteoaffronterà al primo turno Marton Fucsovics. La sua intervista a La Gazzetta dello Sport.: «stato troppo duro con me stesso, non mipiù» Matteo, cos’ha pensato quando ha visto il sorteggio? potrebbe affrontare Sinner al secondo turno «Che poteva capitare, non essendo testa di serie. Avrei preferito poterlo affrontare un po’ più avanti, ma nel caso sarà un test importante contro un amico, il numero 1 al mondo, un ragazzo che gioca divinamente e sta vincendo tutto. Ma non parlerei del secondo turno visto che devo ancora giocare il primo. I giorni iniziali del torneoi più difficili, e Fucsovics è insidioso». Finalmente può giocarsi questo Slam dal campo, è un traguardo importante frutto di un percorso difficile.