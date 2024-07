Basket Toko Shengelia prolunga il contratto con la Virtus Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si è conclusa, almeno ufficiosamente, la telenovela di mercato attorno a Tornik’e, con il giocatore georgiano che resterà anche per il futuro prossimo alla. I dubbi delle ultime settimane sono stati sciolti oggi dal ceo della squadra emiliana, Luca Baraldi, che ha confermato la presenza dell’ala nel roster per le prossime due stagioni. “Facciamo questa conferenza stampa oggi perché il 30 giugno avevamo una scadenza importante. La permanenza o meno di. E possiamo dire chesarà un giocatore dellaanche la prossima stagione. E stiamo lavorando, e credo con ottimismo, affinché possa sposarecon unpluriennale” ha dichiarato Baraldi durante la conferenza stampa in cui ha fatto il punto della situazione in casa emiliana.