L’ex assessore Marasca | Così tolgono ossigeno alla cultura anconetana Un sistema pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) di Paolo* Quella che segue è una fotografia delle politicheli di Ancona. Trovo particolarmente stucchevoli e dannose, oltre che poco eleganti, le rivendicazioni postume di chi ha svolto un incarico pubblico. Per quel che mi riguarda, sono solo un cittadino informato. In alcuni territori più che in altri, la politicale del governo ha trovato un riscontro rapido e totale. È il caso delle Marche, dove si tagliano le risorse e si usano quelle rimaste per autocelebrarsi, e di Ancona, dove si fa la stessa cosa. Eppure, laè un po’ come lo sport. Ha bisogno di tenere alta l’attenzione con gli eventi, ma non può fare a meno della diffusione capillare, delle nuove energie, della ricerca e della passione. Se la miscela inizia a funzionare, ogni tanto arriva un Sinner ad accelerare il