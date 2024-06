Disastro Italia Gravina | Non esiste che qualcuno possa chiedere le mie dimissioni dall’esterno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “Siamo dispiaciuti e delusi. E’ una delusione sulla quale dobbiamo riflettere. Lo abbiamo fatto ieri con il mister Spalletti, con Buffon, con i ragazzi che l’hanno condivisa. Non è un gruppo che si distacca dall’assunzione della responsabilità, in quella stanza le abbiamo divise equamente, non abbiamo nulla da nascondere, siamo tutti responsabili. Ma dobbiamo esserlo appellandoci a un grande senso di responsabilità. Ieri sera ho avuto una lunga chiacchierata col mister, io sono molto pragmatico e penso sia impensabile risolvere i momenti di difficoltà abbandonando un progetto pluriennale, non si può pensare di abbandonare la strada dopo otto-nove mesi, c’è da cambiare qualcosa certamente sì, c’è da rivedere qualcosa in termini di approccio, ci saranno delle riflessioni profonde iniziate già ieri sera: ci siamo confrontati con Spalletti, dobbiamo crescere tutti, c’è solo un modo, quello del lavoro”.