Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 19 | 30

(Di sabato 29 giugno 2024) 29 GIUGNO 19.20 CLAUDIO VELOCCIA SULLA A1 FIRENZECODE PER INCIDENTE ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONESULLA STRADA STSATALE AURELIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL DI GUIDO E MASSIMINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CHIUSA AL TRAFFICO VIA ANAGNINA TR VIA DELLA MOLA CAVONA E VIA DI VALLE MARCIANA DIREZIONE GROTTAERRATA IN VIA C. COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MALAFEDE DIREZIONE EUR SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E TORVASIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral.