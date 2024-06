MotoGP Bagnaia sfida a testa alta Martin e Marquez nelle qualifiche e nella Sprint di Assen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo quattro settimane di pausa in cui è stato il mercato a dominare la scena, quest’oggi riparte di fatto ufficialmente una corsa al titolo che si preannuncia oltremodo spettacolare nel Mondiale2024. Tutto pronto per lee ladel Gran Premio d’Olanda, in cui verranno assegnati i primi punti iridati del weekend al TT di. Francesco, reduce dal trionfo di Montmelò e dalla strepitosa doppietta del Mugello, è l’uomo da battere anche sul circuito neerlandese per quanto visto ieri tra prove libere e pre-. Pecco ha mostrato una netta superiorità sia sul giro secco che sul passo con gomme usate, quindi non può che essere il favorito d’obbligo per la pole position e per la vittoriagara breve. Si profila una bella chance per il campione del mondo in carica, che ha l’opportunità di colmare ulteriormente il divario di 18 punti che lo separa dal leader della generale Jorge, chiamato ad una reazione oggi dopo un venerdì molto difficile in cui è stato bravo a limitare i danni con un time-attack al limite in una situazione problematica a livello tecnico.