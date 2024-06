Usa Musk verso la casa Bianca | Se vincerà Trump Elon lavorerà per lui

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024), l’uomo più ricco del mondo, patron di Twitter (ribattezzato X), di Tesla, Starlink e Space X, potrebbe installarsi presto alla. Ovvero dopo le elezioni presidenziali americane del 5 novembre 2024 se a vincerle sarà Donald. Lo svela un’indiscrezione del Wall Street Journal:sarebbe in pole position per diventare il consigliere economico del tycoon. Mentre dunque i divi di Hollywood si dividono sull’appoggio ai due candidati presidenti – Biden e– e mentre lo stessoattende la sentenza dei giudici nel processo che lo vede imputato a New York sul caso Stormy Daniels, l’attenzione dei media statunitensi si focalizza su ‘The Donald’. E sul suo possibile staff presidenziale.. Foto Ansa/Epa Made Nagi, la strana coppia È appunto il Wall Street Journal a raccontare chesi sarebbero incontrati a fine marzo a Montsoorel, nella tenuta dell’investitore milionario Nelson Peltz, a Palm Beach, in Florida.