Telese Terme 31 persone da avviare al lavoro con il Progetto GOL

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGrazie alla convenzione sottoscritta con l’Agenzia APLnel comune dipartirà ilGOL (Comune, Centro per l’impiego, Regione Campania) per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di 31, 13 delle quali verranno impiegate nel settore giardinaggio, 12 nell’accoglienza, 4 addette al segretariato e 2 con mansioni di archivista. Per candidarsi bisogna essere maggiorenni (fino a 65 anni anni), residenti o domiciliati in Campania. Per archivisti e segreteria è richiesto almeno il diploma di scuola superiore. Ilsi rivolge a lavoratori fragili o vulnerabili, donne in condizioni di svantaggio, lavoratori maturi (oltre i 55 anni) che sono in carico ai servizi sociali o socio-sanitari; disoccupati, percettori di NASPI o DIS-COLL, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con reddito molto bassi, lavoratori con redditi molto bassi.