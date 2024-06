Fonte : temporeale.info di 3 giu 2024

LENOLA – Sabato primo giugno a Lenola (LT), a conclusione indagini scaturite da denuncia – querela presentata da un 42enne, residente a Lenola (LT), i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato in stato di libertà, per il reato truffa on-line, due cittadini un 57enne di Castel Volturno (CE) ed un 62enne di Casal L'articolo Lenola / Ordina ricambia auto mai consegnati, identificate e denunciate due persone per “truffa” Temporeale Quotidiano.

