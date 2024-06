Infinito Nole | Djokovic supera i guai al ginocchio ed elimina Cerundolo al quinto set

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Quando si è accasciato a bordo campo toccandosi ile mimando al fisioterapista un movimento innaturale della rotula, sembrava che Novakfosse sul punto di abbandonare l’incontro degli ottavi contro Franciscoe quindi il Roland Garros. In quel momento era in vantaggio di un set e sotto di 2 game a 1 nel secondo. Per oltre due ore è stato un lungo e inesorabile perdere punti in favore dell’avversario, combattendo su ogni colpo, non concedendo alcuni break salvandosi con l’ace in battuta. Le gambe sempre più pesanti, il campo sempre più lungo e largo. L’argentino ha conquistato il secondo e terzo set dovendo combattere su ogni pallina, ma le condizioni del serbo sembravano via via peggiorare. E inveceha dimostrato ancora una volta di essere il tennista più difficile da battere, anche quando fisicamente in difficoltà.