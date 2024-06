Il Chelsea campione arrivò decimo dopo il disastro chiamò Conte e vinse la Premier | vi ricorda qualcosa?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’arrivo dia Napolidi già visto. Un po’ come quel meme in cui Tobey Maguire (lo Spider Man di Raimi) senza occhiali vede sfuocato e appena mette le lenti il mondo in alta definizione gli rivela la verità. Fuori fuoco,è appena arrivato al. Mettendo a fuoco,sta per firmare con il Napoli. L’esperienza vissuta dal tecnico salentino nel 2016/2017 con ilha, almeno fin qui, delle analogie mica da ridere. Allora c’era ancora Abrahomvic, ilspendeva ma con un po’ più di logica e il Napoli continuava a farsi conoscere in Europa. Riavvolgiamo il nastro.2015/2016: ilMourinho-Hiddink e la nomina diIlchiude laLeague del 2014/2015 al primo posto. Con lo Special One, i Blues tornano alla vittoria.