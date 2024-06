VIDEO Campagna don Stanzione ospita il carismatico Missaglia tra guarigioni miracolose e angeli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Sa)- Arrivano ain migliaia, da ogni angolo d'Italia, laici e non, credenti e non, per incontrare, pregare e dialogare con ildi Milano, Pino, ospite questo weekend del parroco salernitano e angelologo, don Marcello. "I miracoli li compie Dio attraverso la preghiera" –spiega don, il parroco e studioso dipiù famoso al mondo, presidente dell'associazione Milizia di San Michele Arcangelo e parroco della chiesa di Santa Maria la Nova di, nel salernitano. Dello studio deglidonne ha fatto una ragione di vita oltre che di missione, diffondendone il culto e la devozione cattolica in tutto il mondo, finanche tra i più potenti leader politici italiani, parlando dei santiGabriele, Michele e Raffaele e e dell'importanza della preghiera, sui palchi e nelle chiese di tutto il mondo, incontrando studiosi, consacrati, fedeli, laici credenti e non e carismatici, ma anche attraverso i circa mille libri scritti e tradotti in numerose lingue.