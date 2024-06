Stiamo sui social e su Internet circa 6 ore al giorno Ed è colpa nostra se i figli ne abusano dice lo psichiatra Paolo Crepet

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) Dipendenza dai. Come mai ci ha sopraffatti l’abitudine a stare tante ore in rete facendo di tutto, e non si sa neanche bene cosa? Prendiamo TikTok: sono quasi 43 milioni gli italiani attivi suie questa app è quella su cui si passa più tempo, 32 ore e 12 minuti al mese (fonte: We are). A quelle su TikTok, si aggiungono le ore spese su Facebook, su Instagram, quelle dei film e degli streaming, dello shopping, delle googlate alla cieca. Una distrazione permanente, una dispersione di tempo impressionante. Ognigli italiani passano in media susei ore: alla fine di una vita, equivarrà a qualche decina d’anni svanita sul web, approssimativamente fino a un terzo dell’esistenza. Hikikomori, consigli per aiutare ia uscire dall’isolamentoe X Come abbiamo lasciato checi divorasse il tempo? Dipendenza dai