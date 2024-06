Scherma Under 23 splendida Italia agli Europei | arrivano due ori dalla spada individuale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024) Antalya, 2 giugno 2024 – È show azzurro nella seconda giornata dei Campionati23 di: ad Antalya suona due volte l’Inno di Mameli in una giornata da ben cinque mede per l’. Latricolore conquista un doppio oro con Filippo Armaleo e Gaia Caforio, che lanciano la spedizionena in testa al medere continentale dopo le sei prove individuali. Ma brillano nella domenica turca anche la meda d’argento di Benedetta Fusetti nella sciabola femminile e i bronzi sempre tra le sciabolatrice di Michela Landi e nellamaschile di Enrico Piatti (fermato nel derby da Armaleo). Nellamaschile l’conquista due posti sul podio con un oro e un bronzo. La prova di Filippo Armaleo ed Enrico Piatti è iniziata nel tabellone da 64 con i successi rispettivamente sul polacco Wojciechowski 15-9 e sull’austriaco Fuchs 15-14.