Ma che dici oh? L’eredità gaffe atroce di Marco Liorni Pubblico sotto choc | Così no dai!

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 2 giugno 2024), ladi. Giusto pochi giorni fa ildi Rai1 si scagliava contro la scelta di affidare Reazione a Catena a Pino Insegno. Sui social in tanti hanno chiesto “Ridateci”, segno dell’affetto e della stima che i telespettatori nutrono nei confronti del popolare conduttore. Tuttavia anche i più grandi sbagliano, come è accaduto nell’ultima puntata de “”. Recentemente a “La Ruota della Fortuna” un concorrente aveva presentato un ricorso perché a suo dire c’era stato un errore. Effettivamente Gerry Scotti ha poi ammesso che si erano sbagliati e questo aveva portato alla vittoria della rivale.hanno permesso al concorrente di presentarsi nuovamente in trasmissione. Ebbene, anche a “” non sono mancati gli ‘strafalcioni’… Leggi anche: “C’è stato un errore”.