Bihar collabora con Bidgely per ridurre i furti di energia e le perdite di ricavi tramite l’analisi dei dati alimentata dall’IA

(Di domenica 2 giugno 2024) La combinazione di intelligenza artificiale edei contatori smart rileva con precisione gli abusi delle tariffe, idiretti, la manomissione dei contatori e altrenon tecniche. LOS ALTOS, Calif. e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)– La tecnologia dell’IA di, che analizza idei contatori intelligenti per evidenziare comportamenti e modelli anomali nell’utilizzo dell’da parte dei consumatori, ha già segnalato oltre 136 potenziali casi di furto. Tutti i casi sono stati ispezionati ed è stata emessa una valutazione in quasi il 63% dei casi di abuso delle tariffe. Per quanto riguarda il bypass dei contatori e il furto notturno, anche se nel 51% degli indizi è risultato corretto, sono state effettuate prenotazioni nel 41% dei casi segnalati.