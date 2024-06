Beppe Convertini | Il Paese azzurro più bello del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Una dedica al mare, il posto dove raggiungo la pace". Parola di, il popolare, attore e conduttore tv e radio, a proposito di Il, edito da Rai Libri, la sua quarta fatica letteraria che sarà presentata domani (ore 19) a Palazzo Brancaccio di Roma. Ilè un’avventura lunga migliaia di chilometri, per terra e per mare, che porta il lettore a incontrare alcune delle meraviglie che l’Italia, cuore del Mediterraneo, sa donare a chi la vive e a chi la visita. Duecento pagine di racconti, aneddoti, consigli, per scoprire o riscoprire le Eolie e Ischia, Maratea e la Versilia, le Cinque Terre, la Laguna veneta e altre splendide località. A nemmeno un anno da Paesi miei, il diario di racconti e luoghi italiani meno noti, torna in libreria con un’altra speciale guida.