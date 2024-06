Stuprata da gruppo azienda la licenzia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 12.25 Una manager torinese di 32 anni,vittima di uno stupro diin un locale di Milano, è statata dall'con sede legale in Olanda perché "non più efficiente". La violenza è avvenuta a marzo 2023. La donna era stata vittima di tre ragazzi che riteneva suoi amici. I tre furono arrestati e poi condannati.Lei fu curata in ospedale. L'le manifestò solidarietà. Ma le terapie,anche psicologiche, si sono prolungate e, a marzo scorso, la lettera dimento con l'offerta di 5 mila euro di buonauscita.