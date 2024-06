Il presidente Mei alza l’asticella | Europei? Mi aspetto 15 medaglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Stefano Mei ha scelto Milano e non Roma, nonostante gli imminentidi atletica per presentare la sua candidatura comedella Fidal per il triennio 2025-2028. L’ex mezzofondista e attuale numero uno della Federazione di Atletica ha illustrato un progetto teso a confermare i successi di quest’ultimi anni, con un imperativo categorico "continuare a vincere", magari già a Roma. Come stanno gli azzurri in vista dell’Europeo? "Stanno tutti bene: Stano ha avuto questa frattura, una bella sfiga, durante i Mondiali di staffette, altrimenti avremmo qualificato nella marcia due staffette alle Olimpiadi. L’altro problema è Zane Weir che stiamo cercando di recuperare: ha avuto una brutta distorsione alla caviglia mentre lanciava.