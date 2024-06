E-commerce in Italia raggiunti i 133 miliardi di euro di valore | è pari al 7% del Pil nazionale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) Nel 2022, l’e-ha generato inuncomplessivo di oltre 133,6di, rappresentando il 7% del Pil, con un incremento del 13,9% rispetto all’anno precedente. I risultati derivano da una ricerca di Netcomm, in collaborazione con Althesys, presentata durante il convegno “Elezionipee e Commercio Digitale – Scenari Futuri e Prospettive per la Competitività dell’e dell’pa” a Roma. L’impatto economico della filiera Il settore ha creato 1,6 milioni di posti di lavoro, un aumento del 12,4% rispetto al 2021, rappresentando il 6,4% dell’occupazione totale in, con salari lordi complessivia 35di, registrando un incremento del 13,2% rispetto al 2021. Grazie a questa ricchezza, lo Stato ha potuto investire 49,6diin servizi pubblici e infrastrutture,al 9,1% delle entrate fiscali del 2022.