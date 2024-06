Basta stupidaggini sui tre ragazzi | dramma del Natisone quello che non si è visto nel video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "Una precisazione (viste le tanteche si leggono)": lo scrive su Facebook Michele De Sabata, sindaco di Premariacco, il paese in provincia di Udine dove ieri tresono stati travolti dalla piena del fiume. Il primo cittadino è voluto intervenire sui social per chiarire un punto in particolare della vicenda: "Isono entrati in 'spiaggia' senza acqua e con il sole e da lì a pochi minuti sono rimasti sorpresi e accerchiati dalle acque". "Se conoscevano il fiume e il posto sarebbero scappati - ha proseguito De Sabata nel post - purtroppo non sapendo hanno perso l'attimo, alcuni secondi, e l'acqua ha preso velocità tale da non permettere né ai 2 volontari scesi a dare una mano né a Cristian che si è tuffato ed è subito tornato indietro dalle ragazze né al pompiere che nell'ultimo tentativo disperato si è tuffato in direzione deidi poter trovare il contatto".