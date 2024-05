Il Paradiso delle Signore 9 spoiler | Landi crede nel talento di Agata in qualità di stilista

(Di martedì 28 maggio 2024) Il, a settembre 2024, tornerà ad occupare stabilmente il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Rai 1, dando inizio alla nona stagione. Le anticipazioni inerenti ai nuovi appuntamenti della soap, rivelano che in seguito all’uscita di scena di Vittorio, Marcello e il suo grande amico Marcello prenderanno in mano le redini del grande magazzino.deciderà di puntare suldi, la giovane venere avrà modo di poter mettere in mostra tutto il suo potenziale. Il9, Marcello e Roberto alla guida del grande magazzino Gliinerenti alla stagione della soap opera targata Rai 1, fanno sapere che Roberto e Marcello prenderanno il posto di Vittorio alla guida del grande magazzino.deciderà di dare piena fiducia a, consapevole del suodi

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di oggi 27 maggio 2024 . comingsoon

Vediamo cosa succederà nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore . Le Anticipazioni dell’episodio in onda su Rai1 il 28 maggio 2024 , ci rivelano che Pietro cercherà una soluzione per salvare gli inquilini della Torriani ma... Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono ... comingsoon

dopo l’ addio di Vittorio Conti ne “Il Paradiso delle Signore 9”, va via anche Matteo Portelli? Le novità della prossima stagione . Vittorio Conti è uno dei personaggi che non ci sarà più nella nona stagione del Paradiso delle Signore . Vittorio e Matilde infatti sono fuggiti da Milano per evitare il ... cityrumors

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: cosa succede nelle puntate dal 27 al 31 Maggio - Il paradiso delle signore anticipazioni: cosa succede nelle puntate dal 27 al 31 Maggio - Il paradiso delle signore è una delle fiction italiana che viene attualmente trasmessa su Rai 1. La soap è in onda dal 2015 anni in cui ha subito raccolto gli apprezzamenti dal pubblico. La sua trama ... newscinema

Il Paradiso delle Signore 9, cast sul set per l’inizio delle riprese - Il paradiso delle signore 9, cast sul set per l’inizio delle riprese - Il paradiso delle signore 9, cast sul set per l'inizio delle riprese. Chi c'è e chi manca (per ora) ai Videa Studi Televisivi. tvserial

Il Paradiso delle signore, tris di conferme nella nuova stagione: esplode la gioia dei fan - Il paradiso delle signore, tris di conferme nella nuova stagione: esplode la gioia dei fan - Nona stagione de Il paradiso delle signore da urlo: le conferme direttamente dai protagonisti L’ottava stagione de Il paradiso delle signore ... televisionando