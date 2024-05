Serie A - i verdetti | seconda stella per l'Inte - Bologna in Champio -s, Lazio e Roma in Europa Il Torino spera nella Fiorentina Frosinone in B

(Di domenica 26 maggio 2024) E` andata in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season diA 2023/2024: ecco tutti i. NUMERO 20 PER L`.

La Serie A 2023 / 2024 non si è ancora conclusa perché c’è ancora l’ininfluente Atalanta-Fiorentina da giocare, ma sono già stati emessi i verdetti finali dopo la trentottesima e ultima giornata di campionato. Lo scudetto è andato all’Inter e questo si sa da oltre un mese. Per le qualificate alla ... sportface

