Incendi di Caivano Na del 20-21 maggio - Arpac monitora diossine e altri inquinanti

(Di mercoledì 22 maggio 2024), del 20 e 21, l’la qualità dell’aria, nuovi afflussi di polveri dal Sahara Doppio intervento dell’agenzia ambientale a: dopo l’avvio degli accertamenti per l’o del 20a un’azienda di lavorazione di metalli, ieri i tecnici del dipartimento provincialesono nuovamente intervenuti nel comune a nord di Napoli, in collaborazione con i Vigili del fuoco, per un altro rogo divampato nel pomeriggio nei pressi di un campo rom (via Clanio). Si rimanda al comunicato diffuso ieri per il resoconto del primo dei due interventi. Il secondoo ha interessato rifiuti di vario tipo abbandonati sul terreno: è stato possibile individuare abiti, resti di elettrodomestici, materassi e pneumatici. Divampato intorno alle 17.30, alle 21 appariva quasi del tutto estinto dalle operazioni dei Vigili del fuoco.

Cardito, «Scuola e territorio»: in campo 400 alunni per la maxi kermesse di sport e musica - Cardito, «Scuola e territorio»: in campo 400 alunni per la maxi kermesse di sport e musica - “Scuola e territorio”. E’ la maxi kermesse di sport e musica, promossa dall’istituto comprensivo “Marco Polo- Galileo Galilei” di Cardito, che venerdì 24 maggio (dalle ore 8 alle 12) vedrà in campo, ... ilmattino

Lotta allo spaccio di droga a Caivano - Lotta allo spaccio di droga a caivano - Blitz anti droga a caivano per i carabinieri della locale compagnia che hanno arrestato un 29enne del posto e già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno seguito l'uomo fino a via Garibaldi per ... ansa

Agrate Brianza: Fael Luce illumina il centro sportivo di Caivano insieme a Sport e Salute - Agrate Brianza: Fael Luce illumina il centro sportivo di caivano insieme a Sport e Salute - Fael Luce di Agrate insieme a Sport e Salute ha illuminato il centro sportivo di caivano. ilcittadinomb