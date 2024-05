Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni si preparano ad accogliere la secondogenita, in arrivo in piena estate – il parto è previsto per luglio – ma nel frattempo la coppia ha festeggiato anche la festa della mamma dell’influencer, diventata mamma ...

Chiara Nasti: “La piccola nascerà a metà luglio, sto entrando nell’ottavo mese” - chiara nasti: “La piccola nascerà a metà luglio, sto entrando nell’ottavo mese” - Nel corso di una Q&A concessa ai suoi followers su Instagram, chiara nasti, moglie di Mattia Zaccagni, ha risposto così ad alcune domande: "Quando nascerà la piccolina Metà luglio, sto entrando ...

Nicolò Zaniolo torna con la ex Sara Scaperrotta: è la mamma di suo figlio - Nicolò Zaniolo torna con la ex Sara Scaperrotta: è la mamma di suo figlio - Nel 2021 è nato il loro primogenito, ma i due si erano lasciati appena saputo della gravidanza con tante polemiche e accuse reciproche ...

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni posano per Adidas, che Look! - chiara nasti e Mattia Zaccagni posano per Adidas, che Look! - chiara nasti e Mattia Zaccagni posano per Adidas, I look sportivi e chic fanno furore. Ecco i dettagli e le foto.