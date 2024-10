Gaeta.it - Arrestato automobilista accusato di aver ucciso un ciclista sull’asse stradale Lucera-Foggia

La cronaca di questi giorni ha visto un tragico incidenteche ha scosso la comunità locale. Undi 61 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'automobile mentre si trovava lungo la strada statale 17, che collega. Gli eventi hanno preso una piega decisiva con l'arresto del presunto responsabile, un uomo di 77 anni, noto come medico in pensione, proveniente da Acquaviva delle Fonti, nel barese. L'anziano è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione delle autorità competenti. Le indagini che hanno portato all'arresto L'individuazione del presunto colpevole è stata resa possibile grazie all'analisi di alcune registrazioni di videosorveglianza. Le telecamere situate nei pressi di un distributore di benzina e in un centro di raccolta dei rifiuti comunali hanno catturato le ultime fasi dell'incidente.